Basilicata: per gli studenti ambienti scolastici più sicuri, moderni e adeguati. L’Avviso pubblico

La Giunta regionale ha approvato l’Avviso pubblico “Piano edilizia scolastica”, finanziato con 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

A darne notizia è l’Assessore allo Sviluppo Economico Franco Cupparo, che sottolinea il forte impegno e l’attenzione della Regione nel garantire ambienti scolastici più sicuri, moderni e adeguati alle esigenze della didattica contemporanea e della formazione di ragazze e ragazzi.

Ha detto Cupparo:

“Mettere al centro i nostri giovani significa investire in spazi di apprendimento sicuri, sostenibili e tecnologicamente avanzati.

Questo bando rappresenta un passo concreto verso un futuro in cui studentesse e studenti lucani possano crescere e formarsi in ambienti dignitosi e stimolanti”,

L’Avviso è rivolto a Comuni e Province proprietari o gestori di edifici scolastici statali del primo e del secondo ciclo.

Sono ammissibili interventi di ristrutturazione, adeguamento e miglioramento sismico, efficientamento energetico e messa in sicurezza, oltre a proposte finalizzate al completamento di opere incompiute, spesso ferme per mancanza di fondi o per problematiche sopravvenute di tipo tecnico o normativo.

Ha aggiunto Cupparo:

“Non possiamo più permetterci di lasciare incompiute strutture scolastiche che rappresentano un presidio fondamentale per le nostre comunità.

Con questo bando vogliamo dare una risposta concreta ai territori, accelerare la spesa e contribuire alla crescita sociale e culturale della Basilicata”.

Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il 1° settembre 2025.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 31 ottobre 2025 e fino al 29 dicembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma informatica “Centrale Bandi”.

In caso di ulteriori risorse disponibili, sarà possibile finanziare anche le proposte ammesse ma non inizialmente beneficiarie, secondo l’ordine di graduatoria.