Azione, nominato il nuovo Commissario Regionale in Basilicata. Ecco di chi si tratta

La Direzione nazionale di Azione ha designato Marcello Pittella, commissario regionale in Basilicata “con il compito di guidare e coordinare la prossima fase congressuale che interesserà tutti i livelli territoriali”.

Pittella è il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, dove Azione fa parte della maggioranza di centrodestra.

In un comunicato è sottolineato che:

“la Direzione ringrazia il segretario regionale uscente, Donato Pessolano, per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi anni, durante i quali il partito ha rafforzato la propria presenza nella regione, costruendo una rete solida e una classe dirigente radicata nelle comunità locali.

Azione, anche in Basilicata, si appresta ad affrontare una nuova fase che apre un percorso di apertura, come forza politica innovativa, riformista, liberale e punto di riferimento concreto nel panorama regionale; ed è con questo spirito che affronterà nei territori congressi e riorganizzazioni”.