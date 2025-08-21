Basilicata, furto a un distributore di benzina: “i figli vanno tenuti sotto controllo e far capire loro che bisogna lavorare per avere i soldi”. La denuncia dei gestori

A Tramutola furto nella notte ad un distributore di benzina.
I titolari dell’impianto hanno denunciato un furto di denaro.
All’interno di una nota social, tutta l’amarezza dei rappresentanti della gestione:
“Qualcuno presso il distributore Q8 di Tramutola si è divertito nel forzare l’accettatore dei soldi e rubare i soldi all’interno.
Mi domando come sia possibile che in un paese come Tramutola iniziano ad avvenire queste cose.
Le famiglie dovrebbero tenere sotto controllo i propri figli e far capire che bisogna lavorare per avere i soldi.
Ma il problema che oggi tutti sono intoccabili.
Vergognatevi.
Ovviamente il distributore Q8 sta provvedendo a tutte le denunce del caso e le conseguenze che ne deriveranno per questo gravissimo gesto avvenuto in un distributore al centro di Tramutola.
Poi venite a dire frasi ‘E’ impossibile che sia stato mio figlio’ oppure ‘è colpa dell’amico'”.