Basilicata: camminatori da tutto il mondo pronti ad esplorare la nostra regione! I dettagli

Partirà martedì 22 agosto, la decima edizione di Netural Walk: camminata antropologica ideata e coordinata dall’Associazione Casa Netural, che dal 2013 aggrega camminatori da tutto il mondo per esplorare i territori della Piccola Italia ed incontrarne le diverse comunità, tra culture autentiche, natura selvaggia e progetti che con il loro operato generano impatto sociale.

Ogni anno si esplora un territorio diverso, e per l’edizione 2023, Mariella Stella e Andrea Paoletti (co founder dell’Associazione Casa Netural) insieme ad Angelo Licasale e Ilaria D’auria (dell’ Ass.In Materia), accompagneranno i camminatori alla scoperta della Basilicata e delle comunità di Latronico, Castelluccio Superiore e Inferiore, Lauria, Rivello, Trecchina e Maratea.

Dalle alture del Parco Nazionale del Pollino, l’area protetta più grande dell’intero territorio nazionale conosciuta per i suoi Pini Loricati, il gruppo di esploratori scenderà progressivamente fino alla costa tirrenica di Maratea per un tuffo finale.

Seguendo la “Via dell’Acqua”, ogni tappa sarà luogo di scoperte legate alle tradizioni e alle innovazioni del territorio.

L’incontro con le comunità locali, come ogni anno, sarà l’occasione per entrare nelle case dei cittadini e ascoltare le storie di famiglia e i racconti senza tempo che ogni paese porta con sé.

Di fatto il cammino con Netural Walk diventa un vero e proprio atto sociale, un’opportunità unica per scoprire le aree interne d’Italia, senza filtri e senza retorica, mappando il territorio e tessendo nuove relazioni tra realtà ricche di Patrimonio Materiale ed Immateriale che però da sole hanno difficoltà a raccontarsi e proporsi come destinazioni e luoghi in cui poter costruire un futuro.

Un progetto antropologico che per il prestigio e l’onore rivestito per l’intero territorio regionale ha ottenuto il patrocinio gratuito della Regione Basilicata, del FLAG – Contratti di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, del Parco Nazionale del Pollino, dell’APT Basilicata, del Comune di Castelluccio Superiore, del Comune di Lauria, del Comune di Rivello, del Comune di Trecchina e del Comune di Maratea.

Dopo aver esplorato la collina materana, la Val Sarmento, il Vulture melfese, i paesi Arbereshe lucani e il confine tra Basilicata e Calabria, la Val D’Agri, il Salento e le Valli dell’Ofanto e del Marmo Platano, la Basilicata sarà nuovamente protagonista di questo cammino speciale con un itinerario inedito.

Nelle parole di Andrea Paoletti, Presidente dell’Associazione Casa Netural, tutta l’emozione per il traguardo raggiunto e per la partenza imminente: ”Camminare è un atto rivoluzionario perché innesca relazioni che aprono nuovi orizzonti, fanno confrontare, crescere e spesso fanno nascere amicizie che molto semplicemente ci fanno stare bene.

In dieci anni di camminate Casa Netural ha aggregato territori, comunità, individui, immaginari, idee, passioni e ha creato una rete incredibile di solidarietà reciproca.

Durante la prima Netural Walk abbiamo attraversato un piccolo paesino della collina materana e conosciuto Silvio Donadio con cui successivamente abbiamo dato avvio al progetto Wonder Grottole (che ha reso il paese famoso in tutto il mondo), e oggi siamo felicissimi di celebrare questo decimo anniversario con Ilaria e Angelo perché con loro condividiamo la passione della Piccola Italia e la visione di voler fare la differenza insieme, credendoci”.

L’itinerario

22/08 – Latronico – Castelluccio Superiore

23/08 – Castelluccio Superiore – Lauria

24/08 – Lauria – Lago Sirino – Rivello

25/08 – Rivello – Trecchina

26/08 – Trecchina – Maratea