Montalbano, Terra Vecchia: ecco il servizio di navetta gratuito in occasione del Festival! Questi gli orari

“In occasione della V edizione del Montalbano Festival 2023, che si svolgerà nelle giornate di oggi 21 e di dopodomani, nel nostro Centro storico, viene istituito il SERVIZIO NAVETTA GRATUITO da Piazza Risorgimento a via Eraclea (vicino pasticceria Mirò) e viceversa”.

E’ quanto fa sapere il primo Cittadino Piero Marrese, il quale prosegue:

“Il servizio sarà attivo dalle ore 20:30 alle ore 23:00 con le seguenti partenze:

20.30

21.00

21.30

22.00

22.30

23.00

Il tutto per consentire a residenti e turisti di potersi recare in “terra vecchia” evitando situazioni critiche per trovare parcheggio in queste due giornate.

Segui i colori dello spettacolo, il divertimento è assicurato!”,

Questa la locandina dell’iniziativa.

