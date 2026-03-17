Basilicata, bonus alle imprese per l’assunzione di disoccupati laureati: queste le ultime notizie

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Deliberazione N. 97 del 10 Marzo 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, con cui viene autorizzato lo scorrimento integrale delle istanze presentate nell’ambito dell’Avviso pubblico “Basilaureati – bonus alle imprese per l’assunzione di disoccupati laureati”.

Il provvedimento consente di finanziare le ulteriori 45 ulteriori domande rimaste inizialmente escluse per esaurimento delle risorse, attraverso uno stanziamento complessivo pari a 1.460.303,49 euro, reso possibile grazie al recupero delle economie della prima finestra dell’Avviso e all’integrazione della dotazione finanziaria nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Le nuove istanze finanziate si aggiungono alle 50 già ammesse nella prima fase, portando a 95 il numero complessivo degli interventi sostenuti dalla misura.

Un risultato significativo che testimonia l’interesse del sistema produttivo lucano e l’efficacia di uno strumento pensato per favorire l’occupazione qualificata.

Dichiara l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Servizi alle imprese Francesco Cupparo:

«Con questo provvedimento trasformiamo le economie disponibili in nuove opportunità di lavoro per i giovani laureati lucani.

Abbiamo scelto di scorrere integralmente le istanze presentate perché crediamo che nessuna proposta valida debba restare esclusa per una mera carenza di risorse.

Grazie a questa decisione arriviamo a 95 interventi complessivamente finanziati, un risultato che dimostra come questa misura stia rispondendo in modo concreto ai bisogni delle imprese e dei giovani.

In diversi casi si tratta anche di ragazzi lucani che lavoravano fuori regione e che hanno colto l’opportunità per tornare in Basilicata e costruire qui il proprio percorso professionale».

La misura si inserisce nel quadro delle politiche regionali per l’occupazione e punta a contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli, favorendo l’inserimento lavorativo dei laureati disoccupati e rafforzando il legame tra imprese e capitale umano qualificato.

Alla luce del forte interesse registrato, la Regione Basilicata è già al lavoro per rafforzare e ampliare la misura.

Annuncia l’assessore Cupparo:

«Proprio alla luce del successo della prima edizione a breve sarà pubblicata la nuova versione dell’Avviso “Basilaureati”, con ulteriori risorse e con una struttura ancora più efficace.

La nuova edizione affiancherà agli incentivi per l’occupazione anche percorsi di formazione mirati, così da accompagnare l’inserimento lavorativo con lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato.

Il nostro obiettivo è costruire politiche del lavoro sempre più integrate, capaci di sostenere contemporaneamente imprese e giovani.

Investire sulle competenze e sull’occupazione qualificata significa investire sul futuro della Basilicata».

Le risorse destinate allo scorrimento delle graduatorie saranno impegnate sulle annualità 2026 e 2027, in coerenza con le priorità del Fondo Sociale Europeo Plus, dedicate all’occupazione e alle politiche per i giovani.