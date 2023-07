Basilicata: al San Barbato Resort arriva Bob Sinclar, uno dei deejay più famosi al mondo! Ecco i dettagli dell’evento

Il San Barbato Resort Spa & Golf a Lavello (PZ), nella sua splendida struttura, è pronto ad accogliere un altro ospite di tutto rispetto.

Dopo il successo ottenuto con l’artista internazionale Jimmy Sax, pronta un’altra grande serata all’insegna del divertimento.

Unica struttura della categoria 5 Stelle lusso in tutto il territorio il Resort rappresenta un’ottima location per eventi di ogni genere.

Proprio al San Barbato Bob Sinclar, grande deejay in vetta alle classifiche di tutto il mondo, vi aspetta il 21 Luglio alle ore 22:00 con uno spettacolo.

Francese di origine, Christophe Le Friant– questo il suo vero nome – è appassionato di musica fin da ragazzo, ed ha iniziato la propria carriera nel 1987, specializzandosi in funky e hip hop.

Le sue performance sono apprezzate in tutto il mondo grazie alle atmosfere cariche di ritmo che, spettacolo dopo spettacolo, riesce a ricreare.

Acclamato come una vera star dai giovanissimi ma anche da diverse generazioni di amanti della musica, Bob Sinclair è in grado di attirare le folle e di coinvolgerle in un mood travolgente e adrenalinico.

Ha raggiunto la fama mondiale nel 2005 con la hit “Love Generation”.

Sinclar è una vera leggenda ed è particolarmente amato nel nostro Paese.

Grazie al San Barbato arriverà per la prima volta nella nostra regione.

Quello in Basilicata è quindi un appuntamento imperdibile con un programma davvero straordinario.

Facciamo sapere a tutti che l’irripetibile serata evento al San Barbato Resort di Lavello comincerà Venerdì 21 Luglio alle ore 22:00.

Per qualsiasi informazione, è possibile:

contattare il numero 0972816011

mandare una mail a: info@sanbarbatoresort.com

Di seguito la locandina ufficiale.

