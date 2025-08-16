Basilicata: adozione speciale per Gina e Ninetta, dopo essere state messe in salvo. Ecco com’è andata

Un Ferragosto molto particolare a Montemilone per il Sindaco, Antonio D’Amelio.

Come si apprende da una nota:

“Ieri mi sono state consegnate in affido due asinelle ritrovate nel territorio comunale.

I Carabinieri di Montemilone, l’Appuntato Scelto Q.S. Vincenzo ROMANELLI e il Carabiniere Scelto Michele Matteo FUMARULO, hanno condotto le operazioni di recupero con solerzia e pazienza per mettere al sicuro i due animali ed evitare danni a cose e persone; poi l’intervento del dott.re Michelangelo GALELLA del Servizio veterinario dell’ASP di Potenza è stato decisivo per assicurare i dovuti accertamenti sullo stato di salute di Gina e Ninetta.

E sì! Seduta stante così ho battezzato le due asine, per indentificarle dal rispettivo prelievo di sangue.

Una storia particolare, in un giorno particolare e in un luogo particolare – la SP655 -, finita bene per merito dei Carabinieri, ai quali va il mio sincero grazie.

Per me, l’adozione di due asine è un’esperienza nuovissima; un particolare momento da ricordare con un sorriso negli anni a venire”.