ULTIME NEWS

Ad Aliano appuntamento letterario di grande interesse. I dettagli

16 Agosto 2025

Appuntamento letterario di grande interesse domani ad Aliano, nell’ambito del ricco cartellone di eventi estivi promosso dalla locale amministrazione comunale.

Alle ore 19, nella sala convegni dei Calanchi, è in programma la presentazione del libro “Domande a un esorcista” di don Antonio Mattatelli, sacerdote di Aliano.

Si tratta di un’opera che affronta temi di grande attualità e interesse, offrendo una prospettiva unica e approfondita sull’attività di esorcista.

Don Antonio Mattatelli, esorcista esperto e testimone diretto delle insidie del Maligno, guida il lettore attraverso un percorso di scoperta e consapevolezza.

Il libro è un vero manuale di difesa spirituale per affrontare le sfide del nostro tempo con la forza della fede.

Spiega il sindaco, Luigi De Lorenzo:

“In piena estate, la presentazione del libro ‘Domande a un esorcista’, rappresenta un’occasione unica per la comunità di Aliano di incontrarsi e discutere dei temi trattati nel libro.

Attraverso questo testo don Antonio con la sua esperienza e la sua competenza, guida il lettore attraverso un percorso di scoperta e riflessione”.

Il 18 agosto, invece, a partire dalle ore 21 concerto di musica popolare salentina ad Alianello Nuovo.

Di seguito la locandina con i dettagli.