Ad Aliano appuntamento letterario di grande interesse. I dettagli

Appuntamento letterario di grande interesse domani ad Aliano, nell’ambito del ricco cartellone di eventi estivi promosso dalla locale amministrazione comunale.
Alle ore 19, nella sala convegni dei Calanchi, è in programma la presentazione del libro “Domande a un esorcista” di don Antonio Mattatelli, sacerdote di Aliano.
Si tratta di un’opera che affronta temi di grande attualità e interesse, offrendo una prospettiva unica e approfondita sull’attività di esorcista.
Don Antonio Mattatelli, esorcista esperto e testimone diretto delle insidie del Maligno, guida il lettore attraverso un percorso di scoperta e consapevolezza.
Il libro è un vero manuale di difesa spirituale per affrontare le sfide del nostro tempo con la forza della fede.
Spiega il sindaco, Luigi De Lorenzo:
“In piena estate, la presentazione del libro ‘Domande a un esorcista’, rappresenta un’occasione unica per la comunità di Aliano di incontrarsi e discutere dei temi trattati nel libro.
Attraverso questo testo don Antonio con la sua esperienza e la sua competenza, guida il lettore attraverso un percorso di scoperta e riflessione”.
Il 18 agosto, invece, a partire dalle ore 21 concerto di musica popolare salentina ad Alianello Nuovo.
Di seguito la locandina con i dettagli.