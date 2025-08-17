Attenzione a questa strada del materano: ecco le foto

Danni da maltempo.
Il Comune di Tricarico avvisa gli automobilisti in viaggio:
“Prestare attenzione sulla SP1 (Matera – Tricarico) dal km 13 al km 12+700″.
Ecco le foto della situazione.
Sulla Basilicata sono attese condizioni meteo variabili, a causa di qualche disturbo che interesserà l’anticiclone subtropicale. Da segnalare, infatti, la formazione di qualche acquazzone o…
“Anche per me sarà difficile! Questo è il discorso che mai avrei voluto fare”. Così inizia il discorso del sindaco Lisanti pronunciato ai funerali di Nicola…
L’unione fa la forza ed è grazie alla collaborazione tra i lidi e i bagnini di Marina di Pisticci che questa mattina un bambino di…
Il Comune di Pisticci informa la cittadinanza che i bagni pubblici, danneggiati nella serata di ieri da gravi atti vandalici, in mattinata sono stati ripristinati,…
Il 12 e 13 Agosto 2025 la Villa Comunale di Tricarico si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del…
Questa mattina il Sindaco Enrico Bianco ha partecipato alla celebrazione della Beata Vergine Maria Assunta, nota come “Madonna del Mare”. Una processione di barche ha…
La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota, in lieve indebolimento nella giornata di domani, continuerà a determinare condizioni di instabilità meteorologiche, in…
Per tre giorni Colobraro ha vissuto con il fiato sospeso: le fiamme hanno lambito le case, divorato colline, cancellato ricordi e paesaggi. Così commenta l’amministrazione…
La comunità di Ferrandina si stringe al dolore per la perdita del caro Nicola, che ha tragicamente perso la vita il 15 Agosto dopo che…
Cia-Agricoltori Potenza e Matera è vicina alla famiglia del giovane di Ferrandina che ha perso la vita nel tragico evento di Ferragosto, alle famiglie degli…
Pippo Baudo, gigante della tv italiana, è morto oggi: aveva 89 anni. A dare la notizia all’agenzia Ansa sono state fonti vicine alla famiglia; a…
Stop in arrivo sulle chiamate dei call center dall’estero con numeri italiani. Da martedì 19 agosto, infatti, come fa sapere quifinanza scatta l’ulteriore giro di…