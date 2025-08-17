ULTIME NEWS

Attenzione a questa strada del materano: ecco le foto

17 Agosto 2025

Danni da maltempo.

Il Comune di Tricarico avvisa gli automobilisti in viaggio:

“Prestare attenzione sulla SP1 (Matera – Tricarico) dal km 13 al km 12+700″.

Ecco le foto della situazione.