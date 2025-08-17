Meteo: su Matera ancora rischio temporali? Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata sono attese condizioni meteo variabili, a causa di qualche disturbo che interesserà l’anticiclone subtropicale.
Da segnalare, infatti, la formazione di qualche acquazzone o breve temporale che durante le ore pomeridiane tenderà a formarsi in corrispondenza dei principali contrafforti montuosi.
Che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 18 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 19°C.
Invece, Martedì 19 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 18°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.