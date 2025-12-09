Asm Matera: “Non si può accettare si blocchi un percorso atteso da centinaia di dipendenti”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Fials Matera:

“La Fials Matera esprime forte preoccupazione per quanto emerso nella delegazione trattante del 5 dicembre.

Durante la riunione, l’azienda ASM ha comunicato che manca ancora un componente straordinario del collegio sindacale del nominato dal MEF, con il rischio concreto che l’intera procedura possa slittare o bloccarsi per il 2025.

Si tratta di una situazione che non può essere minimizzata né derubricata a semplice problema amministrativo, perché qui non si parla di scartoffie ma si parla dei diritti economici dei lavoratori, della loro professionalità e del riconoscimento previsto dal contratto.

La Fials lo dice chiaramente va bene tutto fino a un certo punto, ma quando si gioca sulla pelle dei lavoratori non ci stiamo più.

I Differenziali Economici di Professionalità (DEP) rappresentano uno strumento contrattuale fondamentale per valorizzare competenze, responsabilità e anni di servizio.

Non si può accettare che per mancanze o ritardi esterni all’Azienda si blocchi un percorso atteso da centinaia di dipendenti.

Per questo la Fials chiede un intervento immediato affinché la Asm attivi ogni procedura utile presso il MEF per completare la composizione del Collegio Sindacale straordinario e garantire l’avvio della procedura DEP senza ulteriori rinvii.

Il sindacato non è disponibile ad assistere in silenzio.

Siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutela del personale, perché il riconoscimento economico e professionale dei lavoratori non è un optional e non può diventare vittima di ritardi istituzionali.

La Fials Matera continuerà a vigilare, a informare i lavoratori e a difendere con forza i loro diritti.

La dignità professionale non si rinvia ma si rispetta”.