All’Ospedale di Policoro rafforzata l’assistenza di questi pazienti. Ecco il nuovo servizio

Questa mattina nell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro è stata inaugurata la nuova Dialisi.
Ne dà notizia l’Asm di Matera che fa sapere come si tratti di un:
“Un servizio che rafforza l’assistenza ai pazienti del territorio e migliora la qualità delle cure.
All’inaugurazione erano presenti:
- il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo,
- il Direttore Amministrativo, Antonio Conoci,
- il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco e l’Assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico,
- Il presidente dell’Aned Donato Andrisani,
- Il presidente del Tribunale dei diritti del malato Maria Antonietta Tarsia,
- la Garante alla salute della Regione Basilicata Tiziana Silletti.
L’apertura del nuovo centro, afferente alla Dialisi di Tinchi, è diretto da Giovanni Santarsia.
Il nuovo servizio Dialisi è un passo concreto verso una sanità più vicina, efficiente e attenta ai bisogni della comunità.
Grazie a tutti i professionisti sanitari e a chi ha contribuito a rendere possibile questo importante traguardo”.