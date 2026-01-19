ULTIME NEWS

All’Ospedale di Policoro rafforzata l’assistenza di questi pazienti. Ecco il nuovo servizio

19 Gennaio 2026

Questa mattina nell’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro è stata inaugurata la nuova Dialisi.

Ne dà notizia l’Asm di Matera che fa sapere come si tratti di un:

“Un servizio che rafforza l’assistenza ai pazienti del territorio e migliora la qualità delle cure.

All’inaugurazione erano presenti:

  • il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo,
  • il Direttore Amministrativo, Antonio Conoci,
  • il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco e l’Assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico,
  • Il presidente dell’Aned Donato Andrisani,
  • Il presidente del Tribunale dei diritti del malato Maria Antonietta Tarsia,
  • la Garante alla salute della Regione Basilicata Tiziana Silletti.

L’apertura del nuovo centro, afferente alla Dialisi di Tinchi, è diretto da Giovanni Santarsia.

Il nuovo servizio Dialisi è un passo concreto verso una sanità più vicina, efficiente e attenta ai bisogni della comunità.

Grazie a tutti i professionisti sanitari e a chi ha contribuito a rendere possibile questo importante traguardo”.