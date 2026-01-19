Basilicata: “Un contributo per queste famiglie in difficoltà. La possibilità c’è”. La proposta

“L’appello a convocare un tavolo regionale lanciato dal segretario regionale dello Snal Confsal, Rocco Appella, sul raddoppio delle rette in alcune residenze per anziani lucane non può rimanere inascoltato.

Si tratta di una vicenda che impatta su decine di famiglie e persone fragili che richiede la massima attenzione da parte del governo regionale“.

È quanto sottolinea in una nota il capogruppo del fronte progressista Antonio Bochicchio intervenendo sull‘aumento, dal primo febbraio, dei costi delle rette nelle case di riposo.

Il capogruppo Bochicchio continua:

“Tali strutture sono un presidio indispensabile per le nostre comunità e per tante famiglie costrette a fare i conti con persone anziane fragili che, in molti casi, usufruiscono della pensione minima.

Per questo crediamo sia importante assegnare loro un contribuito, superando la legge regionale 8 del 2018.

I fondi possano essere rinvenuti nell’ambito della programmazione dei fondi comunitari legati alle azioni sociali.

La possibilità c’è ed è reale perché le misure comunitarie riservate alle azioni sociali sono largamente inutilizzate.

Inutile dirigere l’attenzione verso il fondo sanitario la cui destinazione è vincolata a garantire prestazioni sanitarie.

Noi socialisti siamo pronti ad impegnarci in questa direzione per dare risposte non solo alle famiglie ed ai pazienti ma anche a chi gestisce queste strutture ed al personale socio – sanitario che opere nelle case di riposo”.