“A soli dieci anni, Mattia ha portato i colori di Matera ai vertici nazionali”: complimenti! Il riconoscimento

L’Amministrazione Comunale di Matera ha attribuito un riconoscimento speciale a un giovanissimo talento del territorio: Mattia Annese.

Ha aggiunto l’assessore allo Sport Paterino:

“A soli dieci anni, Mattia ha portato i colori di Matera ai vertici nazionali, conquistando un prestigioso secondo posto di tappa e terzo posto nel Campionato Nazionale Juniores Under 12 di Surf“.

Dichiara il Sindaco Nicoletti:

“Animati dallo spirito di accoglienza che caratterizza queste giornate, abbiamo avuto il piacere di festeggiare in città Mattia.

Abbiamo approfittato della sua presenza a Matera per testimoniare come l’intera comunità sportiva locale segua con orgoglio i suoi successi e faccia il tifo per lui, anche a distanza”.

Il risultato ottenuto da Annese non rappresenta solo un traguardo sportivo d’eccellenza, ma assume un valore simbolico per il legame profondo che unisce la città ai suoi figli, ovunque essi risiedano o pratichino le proprie discipline.

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per ribadire l’impegno nella valorizzazione dei talenti locali, sportivi e professionali, che contribuiscono a dare lustro all’immagine di Matera in Italia e nel mondo.

Ha concluso l’Assessore Paterino:

“A Mattia auguriamo di restare sempre sulla cresta dell’onda e di conquistare nuovi e ambiziosi traguardi.

Il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione sono un esempio virtuoso per tutti i nostri giovani atleti”.