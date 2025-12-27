ULTIME NEWS

Basilicata: arriva il gelo! Ecco i consigli per proteggere i contatori dell’acqua

27 Dicembre 2025

In considerazione dell’ondata di freddo in arrivo e delle temperature che in alcune aree delle Basilicata potrebbero scendere sotto lo zero, in particolare nei borghi montani e nelle zone collinari interne, Acquedotto Lucano richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza di proteggere i contatori idrici dal gelo per evitare guasti, rotture e interruzioni del servizio.

Ecco un vademecum anti-gelo con alcune semplici regole di prevenzione:

  • Isolare il contatore con materiali adatti come polistirolo, poliuretano espanso o lana di vetro, evitando di utilizzare stracci, giornali o tessuti che, assorbendo acqua, possono favorire la formazione di ghiaccio.
  • Chiudere accuratamente gli sportelli dei vani contatore, assicurandosi che non vi siano fessure da cui possa penetrare aria fredda.
  • Per le abitazioni non occupate o stagionali, chiudere la valvola a monte del contatore e svuotare l’impianto interno dell’acqua.
  • In caso di gelo persistente, se strettamente necessario, lasciare scorrere un filo d’acqua da un rubinetto per evitare il congelamento delle tubature.
  • Non utilizzare fiamme libere o acqua bollente per scongelare tubi o contatori ghiacciati: tali pratiche possono provocare danni gravi agli impianti.

Un impegno condiviso per il territorio

La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire la continuità del servizio idrico durante i mesi invernali.

Investire pochi minuti nella protezione del proprio contatore significa evitare giorni di disagi e costose riparazioni.

Soprattutto nei borghi montani e nelle aree più esposte alle rigide temperature invernali, queste precauzioni diventano indispensabili.

L’azienda ricorda che i danni causati dal gelo a contatori e impianti privati sono a carico dell’utente, rendendo ancora più importante l’adozione di misure preventive.