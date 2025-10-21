A Pisticci una caccia al tesoro tra i vicoli del centro storico. L’iniziativa

Pisticci si prepara a ospitare il 𝗧𝗿𝗼𝗳𝗲𝗼 “𝗨𝗻𝗶𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁”, una giornata di 𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 che unisce 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮 tra i vicoli del centro storico.
𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟮 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲, 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬
Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶, 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗲 𝗖𝗼𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮, 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘂𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗲𝗹𝗰𝗶𝗻𝗮–𝗙𝗹𝗮𝗰𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶.
Un incontro di 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁, che valorizza l’amicizia tra scuole e territori e trasforma le strade del borgo in un grande percorso a cielo aperto.
𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗨𝗺𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗜 – 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲:𝟬𝟬
𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 | 𝗠𝗮𝗽𝗽𝗲 𝗲 𝗯𝘂𝘀𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝗲
Un modo per 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼: con curiosità, spirito di squadra e voglia di scoperta.
Di seguito la locandina con i dettagli.