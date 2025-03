A Pisticci l’inaugurazione di questo Centro: “contribuirà al benessere e alla crescita di molte persone e famiglie”. Ecco di cosa si tratta

Domenica 9 Marzo 2025, alle ore 11:00, si terrà l’inaugurazione del Centro polifunzionale “La Luce” don Leonardo Selvaggi, all’Abbazia Madonna del Casale a Pisticci.

La struttura, unica nel suo genere nella regione, sarà dedicata all’accoglienza di persone con sindrome dello spettro autistico, colmando una carenza di servizi dedicati e offrendo un sostegno concreto grazie alla presenza di professionisti qualificati.

Il Comune di Pisticci dichiara:

“Questa Amministrazione ha supportato attivamente la realizzazione di questo centro, fornendo un sostegno costante in ogni fase del progetto e avviando una collaborazione proficua con la cooperativa sociale “La Luce”, che gestirà il centro, rappresentata dalla presidente Anna Padula.

Questo progetto contribuirà al benessere e alla crescita di molte persone e famiglie, rafforzando il nostro impegno per una società più inclusiva e solidale.

In questa fase iniziale, il Comune ha messo a disposizione della cooperativa i locali della Mediateca comunale, sita in Pisticci Scalo, per consentire l’avvio delle attività in un ambiente idoneo e attrezzato”.

Ecco la locandina dell’inaugurazione.