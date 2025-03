Questi giovani studenti lucani riscoprono la forte connessione con Aliano attraverso l’opera e la vita di Carlo Levi. Le foto dell’iniziativa

Grumento Nova a sostegno di Aliano finalista al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 con il dossier “Aliano, Terra dell’Altrove”.

Il sostegno non è solo formale, di carattere istituzionale, ma prende forma in attività culturali che uniscono le due Amministrazioni comunali e, ancor più, le due comunità, nella piena consapevolezza che il processo di candidatura di Aliano possa generare valore socioculturale oltre che economico in modo diffuso nel territorio.

In particolare, la Pro Loco di Grumento Nova ha promosso due iniziative tra i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” in forte connessione con la memoria culturale che incarna Aliano attraverso l’opera e la vita di Carlo Levi: la celebrazione della Giornata della Memoria attraverso l’elaborazione di testi e scritti da parte degli studenti e la partecipazione al “Premio nazionale di poesia Haiku” con lavori che hanno esaltato la tradizione della nota principessa Aurora Sanseverino di Saponara di Grumentum, poetessa e mecenate dell’Arcadia.

Nel corso della realizzazione di questi eventi, l’Amministrazione comunale di Grumento Nova e la stessa Pro Loco hanno inteso assumere l’impegno con gli studenti di promuovere un viaggio studio che potesse far maturare ulteriormente il pensiero delle nuove generazioni rispetto a valori quali la democrazia, la libertà, i diritti umani.

Per l’occasione gli studenti, accompagnati dal sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, hanno fatto visita ad Aliano, muovendosi lungo l’itinerario tra i luoghi del confino di Carlo Levi e tra la rete dei contenitori culturali presenti, accolti dal sindaco, Luigi De Lorenzo.

Commenta il sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice:

“Grumentum e Grumento Nova a sostegno della candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura per il 2027 è il progetto approvato con Delibera di Giunta comunale per testimoniare la condivisione piena dei valori che incarna il Dossier di Aliano, convinti che l’eventuale designazione potrebbe contribuire notevolmente allo sviluppo territoriale”.

Nell’esprimere gratitudine e grande entusiasmo per la presenza della giovane comunità di Grumento Nova ad Aliano, il sindaco Luigi De Lorenzo ha ribadito che “la candidatura è di territorio, il Dossier pone grande attenzione alle comunità vicine ad Aliano e rappresenta un’agenda per condividere in maniera ampia la programmazione culturale da qui al 2027”.

Ecco le foto.