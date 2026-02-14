A Montescaglioso un weekend tra San Valentino e carnevale da Vivere in Maschera. I dettagli

Tutto pronto a Montescaglioso per il secondo weekend di Carnevale.

Il secondo weekend del Carnevale di Montescaglioso, quest’anno, avrà una sfumatura ancora più speciale: cade esattamente sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna del divertimento e… dell’amore!

Il Carnevale di Montescaglioso, noto per la sua vivacità e per l’atmosfera che invade le strade della città dell’Abbazia, è ormai una tradizione consolidata.

Ogni anno le vie principali del centro storico della collina materana si animano con carri allegorici, musica dal vivo, spettacoli di DJ internazionali e una folla travestita con maschere fantasiose.

Quest’anno, la festa assume un valore ancora più speciale: coincide con la festa di San Valentino, rendendo l’evento perfetto per trascorrere momenti di allegria e romanticismo.

La scorsa settimana, infatti, si è svolta l’inaugurazione della 67ª edizione del Carnevale, dando ufficialmente il via a un programma ricco di eventi che continuerà fino alla prossima settimana.

Non resta che indossare la maschera, lasciarsi travolgere dalla musica e immergersi nel clima unico del Carnevale di Montescaglioso: tra spettacolo, colori e… cuori innamorati!

Il calendario degli eventi riprende Sabato 14 febbraio alle 17:30 in viale Kennedy con l’apertura del Villaggio del Carnevale, in attesa dell’arrivo dei carri allegorici che partiranno da via Santa Lucia alle 18:30.

Alle 21:00 in viale la serata sarà animata da un dj set con la partecipazione di Dino Brown, Rudeejay e Header.

Domenica 15 febbraio alle 10:00 in via Santa Lucia la sfilata delle Mascotte e dei carri.

Alle 12:30 in piazza Roma show brasiliani, mentre alle 16:00 viale Kennedy riapre il Villaggio del Carnevale con spettacoli, street food, installazioni in cartapesta e circo con animazione Disney.

Alle 20:00 si terrà la finale del Concorso Maschere Baby con mascotte Disney.

Seguirà alle 20:30 il dj set by De Xenia e Rossella Dipierro, con il gran finale che vedrà la partecipazione della guest star Cristiano Malgioglio.

Lunedì 16 Febbraio sarà dedicato alla tradizione popolare.

A partire dalle 19:00 si svolgeranno eventi a tema: il corteo nuziale tradizionale U Zit e a Zit, il corteo nuziale baby, la cerimonia del matrimonio civile, i festeggiamenti.

Il gran finale è per le vie cittadine con la Pro loco e associazioni locali con le tradizioni popolari “U Cumblumend e lo sfascio della pignata.

Alle 21:00 in viale Kennedy si terrà il concerto della Futura Band Live.

Il gran finale e in programma per martedì 17 Febbraio con il carnevalone.

Alle 6:00 prenderà il via la sfilata a cura della Pro loco locale e dei gruppi spontanei.

Alle 12.00 in piazza Roma e previsto il raduno dei gruppi con le scenate finali.

Alle 18.00 in viale Kennedy il pubblico potrà assistere ad un suggestivo Laser Show, seguito alle 18.30 dalla sfilata dei carri.

Alle 21:00 in viale Kennedy si terrà il tradizionale funerale di carnevale e la pira ardente, a cura dell’associazione La Lampa.

A partire dalle 22:00 si svolgeranno le prenotazioni ufficiali ,unite a una selezione musicale a cura di dj locali con animazione.

Dalle 22:00 il Carnevale 2026 si concluderà con il dj set di Rocco Delicio e Konfucio voice per una serata Back to ’90 e 200.

Anche quest’anno il Carnevale di Montescaglioso ha partecipato al bando del Ministero della Cultura per il riconoscimento tra i Carnevali Storici d’Italia, ottenendo un ottimo punteggio, seppur con un contributo ridotto a causa del taglio dei fondi.

Importante il sostegno della Regione che ha assegnato 40mila euro.

Il presidente dell’associazione Carnevale Montese, Matias Montemurro, ha illustrato il percorso organizzativo intrapreso spiegando come l’associazione abbia guidato anche la parte artistica, con l’obiettivo di aumentare l’internazionalità degli ospiti e l’identità contemporanea della manifestazione.

Presentate anche le quattro squadre in gara e i temi dei carri: l’associazione “Matti da Saldare” con il tema “Sogno nel cassetto”; l’associazione “Ragazzi Fuori” con il tema “Respira”; l’associazione “I Maghi della Cartapesta” con il tema “Leoni da tastiera”; l’associazione “La Capa Gira” con il tema “Cultura e tradizione popolare… un paese da esplorare”.

La giuria ufficiale è composta da Massimiliano Burgi, Irma Perniola e Francesco Porcari membro del cda della Film Commission.

Il sindaco Vincenzo Zito ha sottolineato il valore del lavoro svolto da chi realizza i carri allegorici e il forte senso di comunità che caratterizza il Carnevale montese.