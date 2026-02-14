ULTIME NEWS

Matera dice si alla valorizzazione della memoria storica femminile attraverso le intitolazioni pubbliche. L’iniziativa

14 Febbraio 2026

Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato come primo firmatario da Domenico Bennardi, volto al recupero e alla valorizzazione della memoria storica femminile attraverso le intitolazioni pubbliche.

Il voto compatto dell’assise cittadina impegna formalmente l’Amministrazione a dedicare strade, piazze e aree verdi alle figure femminili che hanno segnato la storia democratica del Paese e della comunità locale.

L’iniziativa si pone in diretta continuità con il percorso avviato durante il mandato di Bennardi, quando erano state promosse le prime intitolazioni di parchi e strade a donne di rilievo, con l’obiettivo di colmare un divario di genere ancora troppo evidente nella toponomastica cittadina.

Con questo atto, Matera recepisce inoltre l’appello dell’ANCI e la campagna nazionale per dedicare spazi pubblici alle 21 Madri Costituenti e a figure femminili d’eccellenza.

“Sono molto soddisfatto per il voto unanime espresso oggi dal Consiglio, ha dichiarato l’ex sindaco, perché riconosce e testimonia una volontà politica condivisa nel voler restituire dignità alle tante donne che hanno costruito la nostra democrazia.

La toponomastica non è solo una questione di indirizzi, ma è la carta d’identità dei valori di una città.

Proseguire il lavoro iniziato durante il mio mandato significa dire alle giovani generazioni che la storia di Matera e dell’Italia appartiene, con pari merito, anche alle donne.”

Il provvedimento mira in particolare a onorare le 21 Madri Costituenti, che hanno inciso nella nostra Carta i principi di uguaglianza e pari dignità.

Parallelamente, l’ordine del giorno punta a riscoprire le radici del territorio attraverso una ricerca storica volta a identificare e intitolare luoghi pubblici alle prime donne elette nel Consiglio Comunale di Matera nelle elezioni del 1946, le pioniere della politica locale.

L’atto è stato sottoscritto dai consiglieri Domenico Bennardi, Vincenzo Santochirico, Marina Rizzi, Raffaele Angelo Cotugno, Luca Colucci e Annunziata Antezza.