Miglionico, acquedotto lucano: al via il progetto di recupero del serbatoio. Queste le ultime notizie

Si è tenuto un incontro operativo tra la Direzione Generale di Acquedotto Lucano e il sindaco di Miglionico per definire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione del serbatoio cittadino.
L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR, mira a rendere finalmente funzionale un’infrastruttura ferma da oltre 25 anni.
Il completamento dell’opera è di importanza strategica per il territorio: la sua entrata in esercizio consentirà infatti la dismissione del vecchio serbatoio situato nel centro storico, ottimizzando la gestione della rete idrica locale.
La collaborazione tra gli Enti e l’ascolto delle esigenze delle comunità locali rimangono pilastri fondamentali dell’azione di Acquedotto Lucano, impegnato a risolvere criticità storiche attraverso investimenti mirati e tempi certi.