A Montescaglioso si rinnova la tradizione nella Domenica delle Palme con la Processione: i dettagli

Montescaglioso si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e identitari dell’anno con la Domenica delle Palme, che nel 2026 cade oggi, 29 marzo.

Un appuntamento profondamente sentito dalla comunità, che segna l’inizio ufficiale dei riti della Settimana Santa, tra fede, tradizione e partecipazione collettiva.

Il cuore delle celebrazioni è rappresentato dal rito della benedizione delle palme, in programma alle ore 10:30 in Piazza Roma.

Qui i fedeli si riuniscono portando con sé rami di ulivo e palme intrecciate, simbolo di pace e rinnovamento spirituale. Subito dopo prende il via la processione che attraversa le suggestive vie del centro storico, accompagnando i partecipanti fino alla Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, dove si tiene la solenne celebrazione eucaristica.

Per consentire a tutti di partecipare, sono previste anche altre messe nel corso della giornata, alle ore 9:00 e alle 19:00, sempre presso la Chiesa Madre.

La Domenica delle Palme non è solo un momento liturgico, ma anche un’occasione ricca di significati tramandati nel tempo. Un tempo, i giovani fidanzati portavano in chiesa palme decorate con ori da donare alle future spose.

Non manca il simbolismo domestico: il tradizionale rametto di ulivo benedetto, portato nelle case, continua a rappresentare un segno di protezione e fede per le famiglie.

L’atmosfera che si respira in città è resa ancora più suggestiva dalla presenza delle “Quaremme”, fantocci simbolici della penitenza quaresimale, che decorano vicoli e piazze, accompagnando i fedeli verso i momenti più intensi della settimana.

I riti proseguiranno nei giorni successivi con il Giovedì Santo, caratterizzato dalla celebrazione dell’Ultima Cena e dalla tradizionale visita ai Sepolcri, allestiti nelle chiese con scenografie barocche e germogli simbolici coltivati al buio.

Particolarmente suggestivo è il rito de “L’ chrialist'”, con il progressivo spegnimento delle tredici candele che culmina nel buio totale, evocando la morte di Cristo.

Il culmine delle celebrazioni sarà come sempre il Venerdì Santo, con la storica Processione dei Misteri, una tradizione plurisecolare che unisce fede, arte e cultura. Le sei statue della Passione – Cristo alla Colonna, Cristo e la Veronica, il Crocifisso, il Cristo Morto, la Pietà e l’Addolorata – sfilano per le strade cittadine, accompagnate dalle toccanti “Cantilene”, antiche laudi sacre eseguite dal Coro Polifonico della Chiesa Madre.

Un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori e devoti, trasformando Montescaglioso in un centro di spiritualità e memoria collettiva, dove tradizione e devozione continuano a vivere e rinnovarsi.