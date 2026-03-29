ULTIME NEWS

Oggi è la Domenica Delle Palme, Gesù entra a Gerusalemme: a tutti un augurio di Pace

29 Marzo 2026

La Domenica delle Palme si festeggia sette giorni prima di Pasqua.

È una celebrazione cristiana solenne che accomuna cattolici, ortodossi e protestanti.

Con essa non termina la Quaresima che prosegue sino al Giovedì Santo quando si apre il Triduo Pasquale.

In questa giornata si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme a dorso di un mulo, salutato dalla folla al grido di “Osanna” che agitava rami di palma e stendeva i propri manti lungo il percorso.

Da un punto di vista liturgico, il sacerdote benedice i ramoscelli di palma o di ulivo e durante la celebrazione avviene la lunga lettura della Passione di Cristo, recitata da tre persone.

Un’usanza è scambiarsi i ramoscelli di ulivo in segno di pace.

A tutti vogliamo augurare una buona Domenica di pace e serenità.