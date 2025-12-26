A Montescaglioso, dopo serate animate, si spengono le luci sulla “Casa di Babbo Natale”

Si spengono le luci sulla “Casa di Babbo Natale”, l’iniziativa che per tutto il mese di dicembre ha trasformato il Centro Sociale Comunale “S. Gioacchino” in Piazza Roma nel cuore pulsante delle festività per i più piccoli.

Il progetto, ideato da Dj Raffy con la collaborazione del Centro Sociale Comunale San Gioacchino e patrocinato dal Comune di Montescaglioso, ha regalato momenti di pura gioia a decine di famiglie, confermandosi un appuntamento imperdibile della stagione natalizia.

Dall’inaugurazione dello scorso 7 dicembre, l’evento ha offerto un programma variegato che ha saputo mescolare tradizione e creatività.

Il laboratorio guidato da Rocco Art ha permesso ai bambini (dai 6 ai 10 anni) di mettere alla prova la propria fantasia.

Non solo Babbo Natale, ma anche l’amato Topolino e l’immancabile Elfo Vito, il fedele aiutante, hanno animato le serate rendendo ogni visita un’avventura.

Momenti suggestivi come “Babbo Natale, raccontami una storia” e la possibilità di consegnare a mano le proprie letterine hanno mantenuto vivo lo spirito autentico della festa.

Inoltre, molte famiglie hanno potuto portare a casa un ricordo stampato istantaneamente dei propri bambini con Babbo Natale.

Il successo della manifestazione è stato possibile grazie alla sinergia tra le realtà locali. Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor e ai commercianti che hanno sostenuto l’iniziativa, dimostrando come la collaborazione territoriale sia la chiave per offrire servizi e intrattenimento di qualità.

Il ringraziamento da parte degli organizzatori a tutte le persone che hanno fatto visita alla casa di Babbo Natale augurando a tutti di trascorrere con serenità e armonia queste festività.

Con la chiusura delle porte della casa di Babbo Natale dopo l’ultimo appuntamento del 21 Dicembre, cala il sipario su un evento che ha saputo unire la comunità in un abbraccio festoso.