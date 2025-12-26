Basilicata, incidente poco fa!

Poco fa si è verificato un incidente stradale a Melfi in viale Gabriele D’Annunzio.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il traffico è stato temporaneamente bloccato.
Di seguito foto.
Poco fa si è verificato un incidente stradale a Melfi in viale Gabriele D’Annunzio.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il traffico è stato temporaneamente bloccato.
Di seguito foto.
Poco fa si è verificato un incidente stradale a Melfi in viale Gabriele D’Annunzio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il traffico…
Si spengono le luci sulla “Casa di Babbo Natale”, l’iniziativa che per tutto il mese di dicembre ha trasformato il Centro Sociale Comunale “S. Gioacchino”…
Invito al Presepe Vivente di Tursi, un appuntamento che unisce storia, fede e suggestione nel periodo più magico dell’anno. Il Presepe Vivente si svolgerà nel…
Piccoli accorgimenti quotidiani da seguire per conservare al meglio gli avanzi alimentari e proteggere la salute. Tanti piatti saranno i protagonisti delle tavole tra Natale…
La Giunta Regionale di Basilicata nella seduta del 22 dicembre scorso ha dato il via libera all’Azienda Sanitaria Locale di Matera per l’acquisto del Robot…
Nella serata della Vigilia di Natale, l’équipe di Cardiologia Invasiva (Emodinamica) dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, diretta dal prof. Eugenio Stabile, ha eseguito…
Oggi, Martedì 26 Dicembre, giorno in cui la Chiesa festeggia Santo Stefano, il primo martire, durante la giornata sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa a…
Oggi si festeggia Santo Stefano, primo martire del mondo cristiano e protettore dei tagliapietre e dei muratori. Un giorno di festa celebrato subito dopo il…
Una circolazione depressionaria si approfondirà nelle feste natalizie sulla nostra Penisola portando un aumento dell’instabilità anche sulle regioni meridionali. Come sarà quindi il tempo su…
Il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, informa la cittadinanza che nella giornata di Venerdì 26 Dicembre 2025, il mercato quindicinale si terrà regolarmente in: Via…
Nella serata della Vigilia di Natale, l’équipe di Cardiologia Invasiva (Emodinamica) dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, diretta dal Prof. Eugenio Stabile, ha eseguito…
Nell’omelia della Messa della notte di Natale, celebrata nella Cattedrale di Matera, mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, ha richiamato il…
Natale di rinascita nella fede e di pace tra i popoli. Questo il cuore dei messaggi che i vescovi dei capoluoghi lucani hanno rivolto ai…