Presepe Vivente a Tursi: la Rabatana si accende di luci, storia e spiritualità del Natale

Invito al Presepe Vivente di Tursi, un appuntamento che unisce storia, fede e suggestione nel periodo più magico dell’anno.
Il Presepe Vivente si svolgerà nel caratteristico Rione Rabatana di Tursi (MT) nelle serate del 27 e 28 dicembre 2025, dalle ore 17:30 alle ore 21:30.
I visitatori potranno immergersi in un percorso suggestivo tra vicoli, luci e tradizioni, dove la storia e la spiritualità del Natale prenderanno vita nello splendido scenario della Rabatana.
Ogni angolo del borgo diventerà parte della rappresentazione, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente nel cuore del Natale.
Per favorire la partecipazione, sono disponibili navette dalle ore 17:15 alle ore 21:15, con partenza da Viale Sant’Anna.
Tursi accoglie così residenti e visitatori nel cuore del Natale, invitandoli a vivere la magia del Presepe Vivente in un contesto unico e affascinante.