A Matera l’omaggio a Ennio Morricone con Diodato, Roy Paci e tanti altri artisti! I dettagli

Le più celebri colonne sonore di film western, polizieschi e gialli composte dal compianto maestro Ennio Morricone, ma anche i grandi successi della canzone pop italiana di cui è stato autore o arrangiatore, hanno reso magica l’atmosfera della Cava del Sole di Matera, Sabato 26 Settembre, nel concerto “Passaggi nel tempo – Omaggio a Ennio Morricone”, con protagonista la band dei Calibro 35 e due ospiti speciali, il trombettista e cantante Roy Paci e il cantautore Diodato, organizzato da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Rai Radio3 in occasione della decima edizione di Materadio, la festa di Rai Radio3 nella città dei Sassi:

“Un’edizione speciale, in formato più limitato rispetto alle tradizionali tre giornate a causa delle restrizioni Covid, ma che non ha mancato di regalare emozioni al numeroso pubblico accorso per una seconda volta alla Cava del Sole, luogo simbolo di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, dopo l’annullamento del concerto di Venerdì 25 a causa del forte maltempo, rinviato alla sera successiva.

Il progetto musicale, pensato appositamente per Materadio con l’intento di omaggiare il grande maestro scomparso lo scorso 6 Luglio, è stato presentato dal conduttore di Radio3, Valerio Corzani, che ha guidato gli spettatori in un viaggio nella storia del cinema musicato da Morricone, attraverso un percorso sonoro proposto dalla band milanese dei Calibro 35, con Massimo Martellotta (chitarre, sintetizzatori, tastiere), Enrico Gabrielli (organi e fiati), Fabio Rondanini (batteria), Luca Cavina (basso elettrico), Tommaso Colliva (produzione), a cui si sono aggiunti i musicisti Sebastiano De Gennaro (vibrafono e percussioni) e Beppe Scardino (sax baritono).

Tra i grandi titoli eseguiti, ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’, ‘Svegliati e uccidi’, ‘Milano odia: la polizia non può sparare’, ‘Una stanza vuota’, ‘Un tranquillo posto di campagna’, ‘Cosa avete fatto a Solange?’, ‘Una lucertola con la pelle di donna’, ‘Allegretto per signora’, ‘Il gatto a nove code’, ‘L’uomo dell’armonica’.

Ad affiancare la band sul palco, in successi come ‘Passaggi nel tempo’ e ‘La classe operaia va in paradiso’, oltre che in un medley Western, la tromba di Roy Paci, che ha inoltre cantato ‘Quello che conta’, e la voce di Diodato che ha interpretato ‘Il mondo’, ‘Se telefonando’ e ‘C’era una volta il West'”.

La Direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rossella Tarantino, sottolinea:

“Come nella tradizione di Materadio e di Matera 2019, anche per questa decima edizione della festa di Radio3 dalla città dei Sassi abbiamo messo in piedi una produzione totalmente originale, esaltata dalla suggestione e dall’acustica di un luogo per noi fortemente simbolico come la Cava del Sole.

Materadio ha accompagnato la crescita della nostra città per un decennio.

Un appuntamento che abbiamo voluto non mancare anche quest’anno, seppure in un’edizione riadattata che però è riuscita ad emozionare attraverso un omaggio al maestro Morricone, uno dei simboli della cultura italiana nel mondo”.

Ad anticipare il concerto su Radio3, nel pomeriggio di Venerdì 25, è stata la puntata di Fahrenheit, in cui è stato presentato anche il programma del Festival “So Far So Close. Esercizi di vicinanza” prodotto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in programma fino alla fine di Ottobre a Matera e in diversi comuni della regione.

Ospiti di Loredana Lipperini sono stati, insieme alla Direttrice della Fondazione, Silvia Bottiroli, curatrice del Festival insieme a Cristina Ventrucci, e due degli artisti coinvolti nel palinsesto, il coreografo e danzatore Virgilio Sieni e l’artista e attivista Luigi Coppola.

Il Direttore di Radio3, Marino Sinibaldi, spiega:

“L’edizione per forza di cose ridotta di Materadio ha però confermato la relazione profonda e ormai antica tra Radio3 e la città anche dopo il suo anno di Capitale Europea della Cultura.

In particolare il grande concerto serale, che ha superato pure la sfida del maltempo, ha ribadito che Matera e Radio3 insieme sono in grado di proporre prodotti originali, di grande valore spettacolare e culturale”.

