A Matera “La leggenda del Bosco”: ecco lo spettacolo dei bambini con ospite speciale Mingo De Pasquale

Giovedì 28 agosto, ore 21:00 presso il sagrato della Parrocchia Santa Famiglia di Matera (via E. Mattei), andrà in scena lo spettacolo di fine oratorio estivo dal titolo “La leggenda del bosco” presentato dall’Oratorio ANSPI “Santa Famiglia”.
La serata prenderà il via alle ore 21:00 con la presentazione del libro “La favola di Ella” di Annamaria Ottomaneli.
A rendere questo momento ancora più suggestivo sarà la partecipazione straordinaria di Mingo De Pasquale, che con la sua interpretazione darà voce e vita alla storia.
Alle ore 21:30, spazio invece ai veri protagonisti dell’estate: i bambini dell’oratorio, che saliranno sul palco con il loro spettacolo, frutto di settimane di attività, laboratori e giochi.
Un appuntamento che unisce cultura, divertimento e comunità, aperto a tutti coloro che vorranno condividere insieme la gioia e l’energia dell’oratorio estivo.
Questa la locandina.