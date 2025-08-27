Meteo: su Matera sole e caldo ma fino a quando? Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata è atteso un più deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con conseguente aumento delle temperature.
Durante la giornata di Sabato, tuttavia, è attesa una nuova parentesi instabile, con piogge anche diffuse.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 28 Agosto avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 31°C, la minima di 20°C.
Invece, Venerdì 29 Agosto avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 21°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.