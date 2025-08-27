Grave incidente a Matera: “Rafforzare la cultura della sicurezza stradale”. La proposta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Domenico Bennardi, Capogruppo M5S – Consiglio Comunale di Matera:

“A seguito del recente grave incidente avvenuto in via San Vito a Matera, che ha visto otto feriti e tre auto coinvolte, emerge con ancora più forza la necessità di rafforzare la cultura della sicurezza stradale nella nostra comunità, partendo dai più giovani.

Per questo, insieme ai consiglieri Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi di Progetto Comune e Raffaele Angelo Cotugno del Gruppo Misto che ringrazio, ho presentato come primo firmatario una mozione che propone l’istituzione di percorsi gratuiti di formazione alla sicurezza stradale per gli studenti delle scuole superiori di Matera, in collaborazione con le autoscuole del territorio e sotto il coordinamento della Polizia Locale.

La proposta non comporta oneri per il Comune e punta a dare continuità a esperienze già avviate nella precedente amministrazione, come col progetto educativo EscoMaNonBevo o quando con scuole, autoscuole e uffici competenti si era riusciti a sperimentare con successo giornate dedicate alla sicurezza stradale in spazi urbani dedicati.

L’obiettivo è quello di far crescere una consapevolezza diffusa e duratura, che non si limiti al solo conseguimento della patente, ma che diventi parte integrante del percorso scolastico.

Chiediamo che il Consiglio Comunale e l’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti sostengano questa iniziativa, avviando tavoli di concertazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, le direzioni scolastiche, associazioni di categoria e autoscuole.

Solo con un lavoro corale e continuativo sarà possibile prevenire tragedie e diffondere nei ragazzi la responsabilità di una guida sicura e rispettosa delle regole”.