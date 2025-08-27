A Marconia di Pisticci rapina in un centro scommesse!

Sono in corso indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Matera, per individuare il responsabile di una rapina verificatasi ieri sera intorno alle 23:00 a Marconia di Pisticci.

Stando a quanto riporta rainews, un uomo sarebbe entrato con un pistola in pugno in un centro scommesse della popolosa frazione e dopo aver intimato l’alt ai presenti si è fatto consegnare il denaro presente in cassa, alcune migliaia di euro.

Presi i soldi, il rapinatore si è dato alla fuga facendo perdere le tracce.

Da chiarire se si sia trattato dell’azione di un singolo e se l’autore abbia potuto contare sull’appoggio di complici.