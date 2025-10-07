A Matera buona la risposta all’apertura domenicale degli ambulatori: i dati

“A Matera l’apertura domenicale degli ambulatori è stato un successo.
Ben 52 le prestazioni effettuate tra visite specialistiche ed esami diagnostici nella sola giornata di domenica presso l’Ospedale Madonna delle Grazie.
Un risultato che migliora l’accesso alle cure, riduce le liste d’attesa e risponde concretamente alle esigenze dei cittadini.
Un segnale di efficienza e attenzione verso la comunità, che rafforza l’impegno della sanità lucana nel garantire servizi sempre più vicini e tempestivi”.
È quanto fa sapere il Governatore Vito Bardi.