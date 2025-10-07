Pronto progetto svincolo Marconia sulla strada statale Basentana: le ultime notizie

“Anas ha mantenuto gli impegni assunti nella riunione a Roma dello scorso 30 luglio e, come da cronoprogramma, ha trasmesso nelle scorse ore il progetto esecutivo degli interventi previsti lungo il tratto di strada statale 407 Basentana all’altezza dello svincolo di Marconia in territorio di Pisticci“.

E’ quanto fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubbliciche scrive:

“Un importante passo avanti che conferma la volontà di Anas di risolvere il problema del territorio pisticcese ci auguriamo e siamo ottimisti del fatto che anche il Comune di Pisticci farà quanto di sua competenza per far si che l’intera comunità abbia finalmente un’uscita, in sicurezza, sulla Basentana in entrambe le direzioni di marcia.

Il tutto anche in considerazione dell’importanza che l’arteria ha per il tessuto produttivo, turistico e culturale non solo della Basilicata, ma anche delle regioni limitrofe”.