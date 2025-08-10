A Marconia tributo a Fiorella Mannoia. L’appuntamento in programma

La Parrocchia di San Gerardo di Marconia, in collaborazione con l’Associazione Ce.C.A.M, Libera Associazione e Unitre Marconia e Pisticci, è lieta di invitare la cittadinanza a una serata musicale all’insegna della solidarietà.

“Vita Vera”, questo il titolo dell’evento durante il quale si ripercorrerà la discografia di una delle cantanti italiane più amate degli ultimi cinquant’anni, Fiorella Mannoia.

La voce della serata sarà quella della talentuosa Antonella Masiello, classe ’76, cantante locale già nota al pubblico per la sua partecipazione alla Festa della Musica dello scorso 21 giugno, e più volte vincitrice di concorsi canori nella categoria dilettanti.

Con la sua voce calda ed espressiva, interpreterà alcuni dei brani più iconici di Fiorella Mannoia, delineando man mano un viaggio introspettivo e musicale che faccia vibrare le corde dell’emozione, sottolineando al contempo l’importanza dell’impegno civile.

Da qui lo stesso titolo e lo spirito della manifestazione: l’idea che la vita, quella vissuta veramente e pienamente, sia fatta sì di gesti concreti, ma anche di emozioni autentiche, preziose in quanto tali, da vivere in comunione con l’altro, senza mai ritrarsi all’incontro, ma aprendosi al contrario alla disponibilità dell’ascolto e della vicinanza.

Spiega Masiello:

“La paura, la fragilità della condizione umana, ma anche il coraggio e il sogno.

Musica per emozionare e per riflettere in particolar modo sulla condizione delle donne, che da sempre catturano l’interesse di una grande artista come la Mannoia”.

L’evento ha un nobile scopo solidale.

Il ricavato sarà destinato, in parte, all’Ufficio per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese per sostenere progetti d’accoglienza e d’inclusione a favore dei bambini ucraini; mentre la restante somma verrà utilizzata per lavori di manutenzione cui la stessa Parrocchia di San Gerardo, luogo di riferimento spirituale e sociale per tutta la comunità, necessita.

Aggiunge Don Franco Laviola, parroco di San Gerardo:

“La manifestazione si concluderà con l’intervento di tre figure che a nostro avviso hanno dato e stanno dando un notevole contributo e slancio al territorio.

Il dottor Rocco Taddei, il geometra ed imprenditore Antonio Sassone e l’allenatore Pierpaolo Depace che da anni porta avanti la squadra di pallavolo mista di Pisticci e Marconia”.

Sarà dunque l’occasione per vivere insieme una serata di musica, solidarietà e condivisione.

L’appuntamento è per martedì 13 agosto, nel piazzale antistante la chiesa di San Gerardo, ore 20.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook, Parrocchia San Gerardo Maiella – Marconia.

Di seguito la locandina con i dettagli.