A Ferrandina l’inaugurazione della settimana dello Sport! I dettagli

Lunedì 31 luglio 2023, alle ore 21:00 circa, allo Stadio Santa Maria di Ferrandina, ci sarà l’inaugurazione della settimana dedicata allo Sport compreso nel programma “ESTARTE FERRANDINESE” patrocinato dal Comune, che partirà dal 1° agosto e si protrarrà sino al 6 c.m.

Tante le attività previste, dal Beach Volley al Basket, dal calcio a 5 al torneo di bocce e all’atletica leggera, naturalmente per grandi e piccini, il tutto accompagnato dalla buona musica, che allieterà atleti e spettatori.

I vari tornei si svolgeranno nei vari campi da gioco, dislocati nei relativi rioni di appartenenza, animando così l’intero agglomerato urbano cittadino, tutti sono autorizzati a partecipare, sia agonisticamente ma anche come semplici spettatori, nessuno escluso, tutti hanno il diritto di prendere parte alle attività sportive, per agonismo o per semplice divertimento, per la gioia di muoversi o per tonificare il proprio corpo, per lo spirito o anche solo per la mente, perché si sa che lo sport è salute, benessere e svago, e per tutto ciò, l’invito è esteso a tutti.

La settimana si concluderà nella Piazza Plebiscito, dalle ore 21:00 circa del 5 e 6 agosto, con l’esibizione del Gruppo “Gente di frontiera” che eseguirà un omaggio a Pino Daniele, e con “Queenuendo” la Queen Tribute Band.

Buon divertimento dunque, con la settimana dello Sport, a Ferrandina (MT), la città “Aragonese”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)