A Ferrandina inaugurata la statua della Madonna del Farneto, simbolo di devozione e speranza

Il Comune di Ferrandina fa sapere:

“Questa mattina, nella contrada Valle Capretto, abbiamo vissuto un momento di profonda emozione e significato: l’inaugurazione della statua della Madonna del Farneto, simbolo di devozione, coesione e speranza.

La presenza di una nuova comunità, nata dal desiderio di vivere in armonia con la natura e con gli altri, ci ricorda che Ferrandina è terra di radici profonde e di futuro condiviso.

Sessanta persone hanno scelto di costruire qui un laboratorio di sostenibilità, spiritualità e solidarietà, dove il tempo si misura con gesti semplici e relazioni autentiche”.

Il Sindaco Lisanti ha dichiarato:

“Esprimo a nome mio e dell’ Amministrazione comunale, il più sincero compiacimento per questo esempio luminoso di cittadinanza attiva.”

E aggiunge:

“Come segno concreto di vicinanza e augurio di crescita, abbiamo donato un albero di carrubo: simbolo di resilienza che affonda le sue radici nella nostra terra e guarda al domani con fiducia”.

“Grazie a Don Leonardo per la celebrazione solenne, e a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento”.

“Continuiamo a camminare insieme”.