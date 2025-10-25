A Ferrandina inaugurata la statua della Madonna del Farneto, simbolo di devozione e speranza

Il Comune di Ferrandina fa sapere:
“Questa mattina, nella contrada Valle Capretto, abbiamo vissuto un momento di profonda emozione e significato: l’inaugurazione della statua della Madonna del Farneto, simbolo di devozione, coesione e speranza.
La presenza di una nuova comunità, nata dal desiderio di vivere in armonia con la natura e con gli altri, ci ricorda che Ferrandina è terra di radici profonde e di futuro condiviso.
Sessanta persone hanno scelto di costruire qui un laboratorio di sostenibilità, spiritualità e solidarietà, dove il tempo si misura con gesti semplici e relazioni autentiche”.
Il Sindaco Lisanti ha dichiarato:
“Esprimo a nome mio e dell’ Amministrazione comunale, il più sincero compiacimento per questo esempio luminoso di cittadinanza attiva.”
E aggiunge:
“Come segno concreto di vicinanza e augurio di crescita, abbiamo donato un albero di carrubo: simbolo di resilienza che affonda le sue radici nella nostra terra e guarda al domani con fiducia”.
“Grazie a Don Leonardo per la celebrazione solenne, e a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento”.
“Continuiamo a camminare insieme”.