A Ferrandina grande interesse per il nuovo progetto di APT Basilicata sull’offerta di viaggi personali e unici ai visitatori! I dettagli

Con gli appuntamenti di San Severino Lucano, Ferrandina e Rionero in Vulture si è concluso il secondo ciclo di incontri di APT Basilicata dedicato al progetto di marketing territoriale “Turismo delle Passioni”.

Complessivamente hanno partecipato circa 700 persone fra operatori, istituzioni, cittadini, rappresentanti di associazioni che hanno voluto conoscere da vicino questo nuovo progetto di promozione, che mira alla creazione di modalità di viaggio personali e uniche, offrendo al visitatore una gamma di proposte tra le quali scegliere.

Astronomia, archeologia, botanica e fioriture, cinema, musica, artigianato artistico, cicloturismo, vela, sport sono solo alcune delle passioni che spingono a viaggiare verso determinate destinazioni.

Afferma il direttore generale di Apt, Antonio Nicoletti:

“Durante gli incontri, che hanno interessato tutto il territorio regionale abbiamo voluto confrontarci con le persone, concentrandoci su esempi pratici, perché un progetto simile ha senso solo se condiviso.

Il potenziale paesaggistico, ambientale, culturale, della Basilicata, infatti, diventa unico se letto con gli occhi, e raccontato dalla bocca delle persone che la abitano.

Durante il periodo del Covid, con numerosi incontri svolti ‘da remoto’ con gli operatori, abbiamo definito obiettivi e azioni, redigendo il primo Piano strategico di marketing turistico della Basilicata.

Oggi stiamo via via realizzando le attività previste dal Piano, e questi nuovi incontri sul territorio sono utilissimi, oltre che per costruire insieme una nuova offerta, anche per anticipare alcuni dei contenuti del redigendo Piano turistico regionale, che in autunno sarà al centro del dibattito con gli operatori e le istituzioni”.

Ecco le foto dell’incontro a Ferrandina.

