Vittoria della Pielle Basket Matera nella prima partita di campionato. Avanti così!

La stagione sportiva della Pielle Matera Basket parte nel migliore dei modi.

Nell’esordio della Divisione Regionale 1 Maschile Puglia, il roster di coach Francesco Losito si impone sulla Fortitudo Trani con il punteggio di 74-65 e si regala la prima gioia.

Un inizio di campionato dal sapore dolce per il nuovo gruppo biancazzurro della Pielle, allestito quest’anno con tanti giovani e qualche giocatore con esperienza nella categoria.

Una squadra pronta a dare battaglia su ogni parquet, ma soprattutto a far crescere con decisione i tanti giovani che compongono il gruppo messo a disposizione del giovane coach Losito.

La gara. La prima sfida della stagione è sempre un grande punto interrogativo.

La squadra è ancora in via di definizione e il lavoro di amalgama è solo all’inizio.

Eppure, il gruppo di coach Losito ha risposto subito bene, contro una squadra di ottimo valore come la Fortitudo Trani.

Primo quarto dai ritmi alti e punteggio altrettanto importante, che comunque non lascia spazio ad allunghi, chiudendosi in sostanziale equilibrio.

È il secondo quarto a dare, invece, l’impronta decisiva alla partita.

La Pielle allunga grazie ad una difesa più coriacea ed a ripartenze fulminee e concrete.

Nel secondo quarto migliora anche la percentuale al tiro da fuori e il divario tra le due squadre inizia a solcarsi.

Al rientro dal riposo lungo, gli ospiti della Fortitudo Trani provano una reazione, ma il punteggio oscilla tra i +9 e i +15 per la formazione di casa. La Pielle regge il rientro degli avversari e risponde colpo su colpo.

La reazione degli ospiti, infatti, viene ribattuta colpo su colpo soprattutto dalle giocate di Gabriele Petronella e Innocenzo Vignola. Con l’ottimo apporto anche di uno dei nuovi innesti, Davide De Astis, le due ultime frazioni si chiudono con gli ospiti capaci di terminare sempre con un punto in più realizzato rispetto alla Pielle, ma che forte dell’ottima resa difensiva e del solco nel punteggio tracciato nel secondo quarto, tiene bene il campo e la distanza con i rivali, chiudendo sul +9 (74-65) l’incontro.

Una vittoria che restituisce entusiasmo e convinzione ad una squadra giovane, ma dalle ottime qualità, costruita per disputare un bel campionato e giocarsi le proprie possibilità su ogni campo.

Commenta coach Francesco Losito:

“Sono soddisfatto di questa prima gara.

Abbiamo dimostrato già di poter giocare su buoni ritmi, nonostante fosse solamente la prima partita di campionato.

Il vantaggio accumulato nel secondo quarto è stato decisivo.

Nel complesso sono molto contento dell’atteggiamento dei ragazzi.

Hanno portato in campo quello che ho chiesto, tanta intensità in difesa e ripartenze veloci.

Dobbiamo migliorare sulla gestione palla, soprattutto nel finale, ma ci prendiamo questa importante vittoria, che per una squadra giovane come la nostra vuol dire fiducia ed entusiasmo per andare avanti nel lavoro quotidiano in palestra”.