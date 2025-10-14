Basilicata, addio al consigliere Antonello De Santo: “Lascia un vuoto incolmabile”. Il messaggio di cordoglio

“Apprendo con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Antonello De Santo, giovane consigliere comunale di Chiaromonte.

La sua morte improvvisa e tragica lascia un vuoto incolmabile nella comunità e in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.”

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Gianuario Aliandro, esprimendo il proprio:

“cordoglio alla famiglia, alla Sindaca Valentina Viola e a tutta l’amministrazione comunale.

Questo giovane ragazzo era un consigliere pieno di energia, entusiasmo e dedizione verso il suo territorio.

Aveva scelto di mettersi al servizio della sua comunità con spirito civico e responsabilità, incarnando i valori più autentici dell’impegno politico e umano.

In questo momento di dolore mi stringo con affetto ai suoi cari, ai suoi colleghi e a tutta la cittadinanza di Chiaromonte, condividendo un lutto che colpisce l’intera comunità lucana.”

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.