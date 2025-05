Vertenza Callmat: impegno Tim sui volumi produttivi

Riunione interlocutoria oggi a Roma del tavolo per la vertenza Callmat.

Al termine del breve incontro che si è svolto nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Francesco Cupparo e dei rappresentanti di imprese e sindacati, si è appreso che TIM garantirà gli attuali volumi produttivi nel call center di Matera fino al prossimo 30 settembre, in attesa di una nuova riunione che si terrà al Mimit il 23 giugno prossimo per esaminare le proposte della Regione Basilicata che punta ad attivare un progetto di digitalizzazione pluriennale per il ricollocamento dei lavoratori.

Attualmente nella sede di Matera dell’azienda sono impiegati 359 lavoratori.

L’assessore Cupparo ha ribadito la volontà di individuare ogni soluzione utile per dare un futuro ai lavoratori, ribadendo che il progetto di digitalizzazione sarà finanziato dalla Regione ma che richiede uno specifico impegno finanziario anche del Governo nazionale.