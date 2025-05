Tricarico, Pisticci, Garaguso: “al fianco delle comunità lucane”. I dettagli

“Ieri a Tricarico ho partecipato ad un incontro con gli agricoltori che soffrono per la mancanza di attenzione e di programmazione della Regione Basilicata in un settore fondamentale per la nostra economia”.

E’ quanto ha fatto sapere il consigliere regionale Piero Marrese, che prosegue:

“Oggi a Pisticci ho manifestato insieme a cittadini ed autorità per chiedere la fine dei ritardi dei lavori sulla Basentana e per pretendere più sicurezza per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono quell’arteria stradale.

Nel pomeriggio ho accettato con molto piacere l’invito degli amici di Garaguso ad una bella iniziativa con le scuole per valorizzare i nostri prodotti caseari d’eccellenza.

Di ritorno a Montalbano ho portato il mio contributo all’iniziativa della CGIL per i 5 Sì al referendum del 8 e 9 Giugno.

Come sempre continua il mio impegno sui territori a fianco dei cittadini e delle comunità lucane”.