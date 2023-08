Uscito il trailer del Film “Pins And Needles” girato a Matera: “davvero meravigliosi i Sassi protagonisti indiscussi”! Le foto

Bella notizia per Matera che torna sul grande schermo.

Annuncia l’Ufficio Cinema Comune di Matera:

“Lo abbiamo visto nascere come ‘pins and needles’ (titolo provvisorio), ne abbiamo seguito passo passo le riprese e da poche ore finalmente è online il trailer di The Book of Clarence (titolo definitivo) prodotto da legendary Entertainment, che arriverà al cinema nel 2024.

Un film biblico ma fuori dagli schemi, con protagonista lakeithstanfieldStanfield (il Messia) accompagnato da Omar Sy, RJ Cyler, Benedict Cumberbatch, James Mc Avoy, Anna Diop, teyana taylor, David Gilmour, Alfre Woodard e Marianne Jean-Baptiste.

Un cast strepitoso diretto dal regista Jeymes Samuel.

Protagonista indiscussa Matera che in queste immagini è davvero meravigliosa”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)