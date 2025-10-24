“Uno Sguardo Amico” nelle scuole di Policoro: al via gli screening visivi gratuiti per questi alunni delle elementari

Il Centro per la Prevenzione e la Riabilitazione Visiva Lucana APS ETS (CE.P.RI.VI.L.) annuncia l’avvio di un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria rivolta ai più piccoli: screening visivi gratuiti per gli alunni delle Scuole Elementari dell’Istituto Comprensivo 1 “Lorenzo Milani” di Policoro, nelle giornate di sabato 25 e lunedì 27 ottobre 2025, dalle ore 8:30 alle 13:30.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività statutarie dell’Associazione, impegnata da anni nella promozione della salute visiva e nella prevenzione della cecità in età pediatrica.

Gli screening saranno effettuati da personale volontario e specializzato, con l’obiettivo di intercettare precocemente patologie oculari come l’ambliopia, che, se non trattate in tempo, possono compromettere lo sviluppo visivo dei bambini.

Il progetto rappresenta la concreta attuazione degli impegni assunti durante il convegno “Uno Sguardo Amico – Scuole e Asili di Basilicata”, svoltosi lo scorso 15 marzo presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro.

In quell’occasione, istituzioni, scuola e terzo settore hanno condiviso la necessità di fare rete per garantire a tutti i bambini pari opportunità di accesso alla prevenzione e alle cure.

CE.P.RI.VI.L. rivolge un sentito ringraziamento all’Istituto Comprensivo “Lorenzo Milani” per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, e chiede il patrocinio e il supporto logistico dell’Amministrazione comunale per assicurare il pieno successo dell’iniziativa.