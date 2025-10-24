Irsina inaugura una nuova stagione musicale con la rassegna “Passione in Musica 2025”: ecco gli appunti con ingresso libero

Cinque appuntamenti tra classica, jazz, gospel e chitarra d’autore.

Si parte sabato 25 ottobre con “Un’Orchestra a sei corde” di Francesco Buzzurro.

La città di Irsina inaugura una nuova stagione musicale con la rassegna “Passione in Musica 2025”, promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con il Comune di Irsina, l’Orchestra della Magna Grecia, con il patrocinio della Regione Basilicata, del Ministero della Cultura e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Cinque appuntamenti, tutti a ingresso libero, animeranno la città tra ottobre e dicembre, portando sul palco artisti di rilievo nazionale e internazionale e progetti capaci di coniugare linguaggi diversi: dalla musica classica al jazz, dal gospel alle contaminazioni contemporanee.

Il primo appuntamento è in programma domani 25 ottobre alle ore 20.00, al Cineteatro Sant’Agostino, con “Un’Orchestra a sei corde”, concerto del celebre chitarrista Francesco Buzzurro, tra i più apprezzati interpreti della scena internazionale per tecnica e sensibilità musicale.

La rassegna proseguirà fino a dicembre, ospitando ensemble prestigiosi e artisti come Ettore Pellegrino, Silvia Mazzon, l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, Daniele Bonaviri, Monica De Luca, Gabriele Gagliarini, i Gospel Voices’ Power, il Meridies Cello Ensemble e Erminio Truncellito.

«Siamo orgogliosi di aprire la stagione autunnale di eventi con un programma che unisce eccellenza artistica e partecipazione – ha dichiarato Giuseppe Candela, sindaco di Irsina –.

“Passione in Musica”, divenuto ormai apprezzatissimo appuntamento fisso, valorizza il nostro patrimonio storico e offre alla comunità occasioni di incontro e cultura di alta qualità.»

«”Passione in Musica” è un progetto che nasce dal desiderio di condividere bellezza attraverso la musica – ha aggiunto Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia –. Irsina è un luogo ideale per far dialogare arte, storia e creatività in un percorso che unisce il territorio alla grande musica.»

La rassegna rappresenta un nuovo tassello del percorso di promozione culturale che Basilicata Circuito Musicale porta avanti nei comuni lucani, consolidando Irsina come una delle capitali della musica in regione.

Tutti i concerti sono a ingresso libero.