Un milione per Matera Capitale Mediterranea della Cultura 2026. I dettagli

Stanziato un milione di euro specificamente destinato alla realizzazione del programma di interventi per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.
Questa misura fa parte di un pacchetto governativo più ampio ed è finalizzata a sostenere le iniziative previste per l’anno che vedrà Matera protagonista nel panorama culturale euromediterraneo.
L’evento, promosso congiuntamente dal Comune di Matera, dalla Regione Basilicata e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, mira a rafforzare la dimensione del dialogo e della cooperazione nel Mediterraneo, in continuità con l’esperienza di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.
Il programma ufficiale, ancora in fase di definizione ma presentato nelle sue linee guida, prevede una serie di eventi che si svolgeranno principalmente tra il 20 marzo e il 28 novembre 2026, con l’obiettivo di lasciare un segno duraturo oltre l’anno dedicato.