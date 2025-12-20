Ultima giornata del girone d’andata per la Pielle Matera! In bocca al lupo

Una Pielle Matera Basket protagonista di questa prima parte di stagione in Divisione Regionale 1 Puglia.

La squadra allenata da coach Ciccio Losito, che questa sera con inizio alle 18.30 tra le mura amiche del PalaSassi affronterà per l’11° e ultima giornata del girone d’andata la G.Angel Manfredonia, ha ottenuto in dieci giornate disputate sei successi e quattro sconfitte.

Inoltre, non ha mai ceduto il passo sul parquet di casa trovando un’ottima continuità.

Certamente le difficoltà in questi primi mesi della stagione non sono mancate, ma l’ottima risposta arrivata dal gruppo lascia ben sperare per il futuro.

Infatti, i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione spronano la dirigenza biancazzurra a guardare con fiducia al futuro.

Commenta orgoglioso Luciano Cotrufo:

“L’obiettivo di inizio stagione era quello, dichiarato, di fare meglio di quella passata, dove per salvarci abbiamo dovuto sudare, fuori casa, il successo nell’ultima sfida play out, e credo che sino ad ora le risposte sono arrivate.

Abbiamo comunque contenuto i costi nella costruzione della nuova squadra, ma nonostante questo abbiamo messo su un roster di livello per la categoria, con l’aggiunta consueta e costante anche nelle rotazioni di tanti giovani provenienti dal nostro vivaio.

Senza dubbio, abbiamo ottenuto risposte al di sopra di tutte le aspettative iniziali e di questo siamo contenti”.

Cosa c’è dietro questa prima parte di stagione in crescendo, che fatta esclusione dell’ultima partita persa ad Altamura, aveva visto il roster della Pielle vincere quattro partite consecutive e sciorinare un basket sempre più divertente, produttivo e redditizio nelle ultime settimane.

Riprende Cotrufo:

“Credo che il motivo più importante possiamo ricercarlo nell’allenamento dei ragazzi che svolgono ogni sessione con serietà e con continuità.

Merito sicuramente dello staff con in testa coach Losito.

Le iniziali difficoltà sono una naturale conseguenza dei tanti cambi nel roster, per sei dodicesimi completamente nuovo rispetto allo scorso anno.

Ma quando la squadra ha preso il suo ritmo, ha iniziato a dimostrare il suo valore.

Ci dispiace per gli incidenti di percorso, che nel nostro caso sono stati veri e propri incidenti, come l’infortunio di Daniele Lopane al quale si sono aggiunte le assenze nell’ultima trasferta ad Altamura di Cardinale e De Astis.

Sicuramente avremmo avuto un risvolto diverso nell’ultima sfida.

Ma guardiamo avanti”.

Senza dubbio questa sera contro il Manfredonia l’obiettivo è chiudere al meglio, ma si guarda anche più avanti, facendo un’analisi dell’intero percorso con Luciano Cotrufo.

“L’obiettivo ora è cambiato, dalla salvezza tranquilla direi che ora possiamo dire di voler raggiungere i play off.

Ci rendiamo conto che ora siamo lì e dobbiamo mettere ogni settimana in campo la voglia di lottare.

Noi ci crediamo, i ragazzi anche.

La voglia di lavorare non manca, ci proveremo fino alla fine”.

Per concludere uno dei massimi dirigenti della Pielle Matera Basket vuole salutare tutti con un augurio importante.

Conclude Cotrufo:

“Vorrei rivolgere un grandissimo augurio a tutti i nostri sostenitori e tifosi.

A tutti i componenti dello staff e ai giocatori, ma soprattutto a tutti i ragazzi del minibasket e del settore giovanile ed i rispettivi educatori e allenatori, che come ogni anno stanno raccogliendo risultati importanti dal punto di vista della crescita personale e sportiva.

Non vediamo l’ora di vederne altri impegnati e protagonisti non solo nella nostra Dr1, ma anche in palcoscenici più importanti.

A tutti il mio augurio più grande”.