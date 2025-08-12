Tursi, torna anche quest’anno il Premio Faustino Somma: riconoscimenti a diversi imprenditori, uomini e donne delle istituzioni, atleti. Ecco i nomi

Torna anche quest’anno a Tursi il Premio Faustino Somma, giunto alla sua quarta edizione.

Il riconoscimento, patrocinato dal Comune di Tursi, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Gal Start 2020, Apt Basilicata e Fondazione Faustino Somma, verrà conferito a diversi imprenditori, uomini e donne delle istituzioni che nel corso di questi anni hanno saputo interpretare al meglio i valori e gli ideali che Fausto Somma ha lasciato in eredità alla nostra terra anche grazie ai figli Michele, Ernesto e Francesco.

La serata sarà condotta da Annamaria Sodano ed avrà luogo Mercoledì 13 Agosto alle ore 21:00 in Piazza della Legalità Antonino Scopelliti.

Tra i premiati di questa quarta edizione troviamo:

il già Europarlamentare e Senatore della Repubblica Gianni Pittella,

la campionessa di karate Terryanna D’Onofrio,

la dirigente scolastica Maria Carmela Stigliano,

l’imprenditore e assessore regionale Francesco Cupparo,

l’imprenditore già Sindaco di Pignola Paolo Patrone,

l’affermata imprenditrice Laura Tosto,

l’imprenditore Filippo Lasalandra.

Durante la serata ci saranno due talk che vedranno coinvolti i protagonisti: nel primo si parlerà di Europa, lavoro e Basilicata con Francesco Somma, Presidente Confindustria Basilicata, l’assessore regionale Cosimo Latronico, Il Sindaco di Lauria Gianni Pittella, l’amministratore unico Consorzio industriale provincia di Matera Antonio Di Sanza, l’imprenditore Paolo Patrone e il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini.

Nel secondo momento di dibattito e approfondimento si parlerà di turismo, sviluppo economico, scuola, sport e formazione con Ernesto Somma, titolare dei corsi di Economia Industriale e di Competitive Analysis presso l’Università Aldo Moro di Bari, la direttrice dell’Apt Basilicata Margherita Sarli, la karateka Terryanna D’Onofrio, la dirigente scolastica Maria Carmela Stigliano, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Francesco Cupparo e l’imprenditore Antonello De Santis e l’esperto in IA Giandomenico Santamaria.

Il Premio Somma, lo ricordiamo, è stato voluto fortemente dal Sindaco Salvatore Cosma che dopo l’ottimo exploit del Premio Rabatana, ha voluto istituzionalizzare anche questo evento divenuto uno degli attrattori più importanti dell’estate Tursitana e metapontina.

La soddisfazione del Sindaco Cosma:

“Con grande gioia anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare la quarta edizione del Premio Faustino Somma, ricordando una grande persona che ha saputo portare in alto il nome della Basilicata, rappresentando un punto di riferimento fondamentale nella vita sociale, politica, imprenditoriale ed associativa della nostra terra.

Un ringraziamento sincero va alla moglie e ai figli del compianto Faustino, Michele, Ernesto e Francesco con i quali abbiamo inteso istituire questo riconoscimento in memoria del loro amato papà e per aver riposto nella nostra comunità e nella mia persona sentimenti di stima e affetto sinceri”.

Ecco la locandina dell’evento.