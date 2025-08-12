Asia e Stefania protagoniste alla Strabernalda, la gara di Corsa su strada di 10 km! Complimenti alle bravissime atlete

Domenica 3 agosto 2025, nella antica Camarda sulle cui rovine il nobile cosentino Bernardino De Bernaudo fondò la cittadina di Bernalda, una esuberante e dinamico cittadina di poco più di 10 mila anime, affacciata sul Golfo di Taranto, che fonda la propria economia sull’agricoltura di qualità e sul turismo balneare Metapontino, famosa per aver dato i natali ad Agostino Coppola, nonno del “6 premi Oscar Francis Ford Coppola” si è tenuta l’VIII Strabernalda, gara di Corsa su strada di poco più di 10 km del circuito Lucania Run, cui hanno preso parte circa 200 atleti.

Asia Biagini, classe 2006, ASD Ecosportmonte, reduce da due mesi di assenza dalle competizioni per essersi dedicata con successo alla Maturità Scientifica, non finisce di stupirci.

Dopo l’Oro di Francavilla Fontana del 25 maggio us, 1^ assoluta nelle classifica femminile con il suo nuovo Best di 42.06, dopo circa 70 giorni di assenza dalle competizioni non si smentisce e conquista un brillantissimo argento dietro alla più esperta Damiana Monfreda – Amatori Atletica Acquaviva – con l’ennesimo PB, esattamente il 4^ in questo 2025, in 41.42 alla media di 4.05/km, a soli 8 secondi dalla vincitrice.

Nella stessa gara, bene anche per la compagna di squadra, la marciatrice Stefania Ionita, argento nella SF35, che ha chiuso la gara in 52:44, alla media di 5.16/km.

Non paga, la giovanissima Asia, che intanto sta programmando il proprio futuro con l’iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari, sabato scorso, 09 agosto 2025, si ripete vincendo l’ennesimo oro nella XVI Stramarconia, sempre sulla distanza dei 10 km, con il tempo di 41.32, alla media di 4.09/km.

Insomma, continua inesorabile la progressione agonistica della giovane Runner Montese, seguita da suo papà e Coach Gabriel, ormai stabilmente sul podio nelle tante prove del Corripuglia 2025, come in quelle della Luciania Run 2025.

Nel frattempo, ASD Ecosportmonte chiude il progetto EstateAtletica 025 con una sobria Cerimonia Celebrativa alla presenza delle famiglie, omaggiando tutti i partecipanti e onorando i giovanissimi Rebecca Salluce e Gabriel Salluce, vincitori del Giocosport Estate025.

Un mese di vacanza per tutti e un arrivederci a Settembre 2025 pv per la XXXIV edizione di Atletica e Giocosport 026.

Nelle foto: la bella, possente e tecnica azione di Asia alla VIII Strabernalda, Asia e Stefania protagoniste a Bernalda insieme a Coach Gabriele, il podio femminile della VIII Strabernalda.