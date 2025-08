Tursi: inaugurato il nuovo manto sintetico dello stadio comunale “Mimmo Garofalo”. Ecco le foto

Con una cornice di pubblico di tutto rispetto e con la partita amichevole di serie D tra l’FC Francavilla e l’ASD Ferrandina, è stato inaugurato Mercoledì 31 Luglio il nuovo manto in sintetico dello stadio comunale “Mimmo Garofalo” di Tursi.

L’intervento, realizzato grazie al finanziamento intercettato tramite l’egregio lavoro dell’amministrazione comunale e dell’ufficio tecnico, ha permesso di ridare nuova vita all’impianto che si appresta ad ospitare il campionato di seconda categoria e gli allievi regionali oltre a tutta l’attività di base della nostra società calcistica l’ASD Tursi Group.

Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri il Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro Vincenzo Carmine Orofino, il Sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti, l’assessore regionale Franco Cupparo, il presidente della FIGC Basilicata Emilio Fittipaldi, il presidente dell’AIAC Vito Albano e la presidente del Forum dei Giovani di Tursi Angelica Pipino.

Visibilmente emozionato il Sindaco Cosma ha dichiarato:

“Finalmente oggi rinasce il calcio a Tursi.

Un successo ricercato e conseguito grazie al lavoro di tutti e che dedico a tutti coloro che ci sono stati vicino in questi anni e che ci guardano dal cielo da Mimmo Garofalo a cui è intitolata la struttura, al presidentissimo mast’Antonio D’Alessandro, a Ninuccio Manieri e tutti coloro con cui l’abbiamo sempre sognato e che oggi abbiamo realizzato.

Nei prossimi mesi la struttura sarà resa ancora più congeniale con il miglioramento della tribuna e dell’adiacente campo di calcio a 8 dedicato proprio al nostro compianto Nino Manieri.”

Gli fa eco l’assessore allo sport Federico Lasalandra:

“Non posso negare l’emozione di calcare oggi questo terreno di gioco che rappresenta l’ennesimo intervento migliorativo alle strutture sportive messe in atto da questa amministrazione dal campo da tennis, passando per la realizzazione della tensostruttura del campo di calcio a 5, fino al campo di bocce restituito alla comunità dopo anni di oblio.

Ringrazio gli uffici comunali per il sostegno continuo e tutti coloro che si sono prodigati per far sì che oggi siamo qui a segnare questo successo che rappresenta un fiore all’occhiello per l’intera comunità e l’intera regione.

Ecco le foto.